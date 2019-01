Pronto podrás poder ver el autor de un tuit con “Original Tweeter”

Twitter siempre trabaja para mejorar y ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios, por eso continuamente prueba nuevas funciones que podrían implantarse en la plataforma. Tras anunciar que retransmitirá partidos de la NBA, ahora la compañía ha anunciado que ya está probando la etiqueta “Original Tweeter”.

Aunque la traducción de este nombre no nos adelante mucho, al tratarse de “Tuitero Original”, comprobamos que la de Twitter es una buena idea para aclarar quien ha comenzado un hilo. Sí, de eso se trata, de identificar al autor original de un hilo que se esconde entre miles de respuestas.

Sabemos que Twitter está continuamente haciendo pruebas con nuevas funciones para ver cómo los usuarios reaccionan a ellas. Algunas salen bien y podemos disfrutarlas en la plataforma, otras salen mal y nunca llegan a estar disponibles.

Esperamos que la etiqueta “Original Tweeter” se quede en el primer grupo, porque resulta interesante que la red social nos muestre quién fue el usuario que comenzó un hilo. En ocasiones, cuando este está integrado por miles de tweets, es complicado reconocer quién fue el autor original del mismo y el resto de publicaciones que este ha realizado.

"Original Tweeter, " huh? I guess that's how they'll fix this thing. pic.twitter.com/LwRkr4T5QS

— Frederic Lardinois (@fredericl) January 24, 2019