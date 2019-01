¿Pasajes de avión gratuitos? Emiten alerta por una nueva estafa que circula en WhatsApp

Cuidado con este fraude, Singapore Airlines advirtió el pasado domingo a través de su cuenta en Facebook sobre una nueva estafa que circula en WhatsApp, que consiste en una falsa oferta de boletos de avión gratuitos.

“Singapore Airlines está regalando billetes gratis para celebrar su 70 aniversario”, indica el mensaje, invitando a hacer clic en un enlace para obtener los pasajes sin embargo, en realidad el enlace lleva a los usuarios a un sitio web que roba los datos personales. La aerolínea instó a los usuarios de la aplicación a ignorar el mensaje.

“Hemos reportado el sitio para que sea eliminado y nos gustaría recomendar a los clientes que ejerzan discreción al revelar datos personales a fuentes no verificadas”, señala el comunicado de Singapore Airlines, aconsejando a los usuarios que “tengan cuidado con las publicaciones en redes sociales y sitios web fraudulentos que parecen similares” a la página de la compañía.

Don’t fall for the convincing WhatsApp scam offering you FREE plane tickets https://t.co/OMktgS0eIY pic.twitter.com/0iURTpVWSr

— WebsiteofEverything (@wsoeorg) January 14, 2019