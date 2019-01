Mega filtración de datos reveló 772 millones de correos, aquí puedes revisar si el tuyo esta en la lista

Tweet on Twitter

Share on Facebook

De vez en cuando, algún servicio o producto de Internet es hackeado, revelando algunos datos de cientos o miles de suscriptores. Sin embargo, hace algunas horas ocurrió algo inaudito, en algo que podrá ser reconocida como una de las vulneraciones de seguridad más grandes de la historia, pues cibercriminales robaron datos de más de 700 millones de personas y las publicaron en Internet.

Según reportó Wired, hace unas horas se reportó una de las filtraciones ilegales más importantes de la historia, cuando hackers hicieron públicos 772,904,991 correos electrónicos y más de 21 millones de contraseñas en un conocido foro del tema. La información fue reportada por el experto en seguridad Troy Hunt, administrador de Have I Been Pwned, un sitio que te permite saber si tu correo personal se encuentra en algún tipo de filtración. La megalista de más de 21 mil millones de columnas fue publicada originalmente en el servicio MEGA, aunque ahora ya se ha eliminado. Sin embargo, fue pública el suficiente tiempo como para que algún cibercriminal haya podido descargarla y pueda planear algún uso malo para ella.

“Simplemente parece una colección completamente aleatoria de sitios para maximizar la cantidad de credenciales disponibles para los hackers“, comentó Hunt WIRED. “No hay patrones obvios, solo exposición máxima“. Así, parece que simplemente se recopiló la información de miles de fuentes y se acomodó en un peligroso documento gigante.

La buena noticia es que, aunque hay una buena probabilidad de que tu correo o tu contraseña aparezcan en esta megalista, esto no quiere decir que sea 100% seguro que te pueden hackear, pues los criminales primero tendrán que probar cada correo con cada contraseña disponible para ver cuáles coinciden, algo que podría llevarles mucho tiempo. Sin embargo, es fundamental que actúes rápido.

Para saber si fuiste afectado, simplemente entra a Have I Been Pwned y revisa por separado las secciones de correo electrónico y contraseña. Si alguno de estos datos tuyos aparece ahí, significa que esa pieza particular de información ya se hizo pública en algún punto, por lo que eres más propenso a ser hackeado en algún momento. Si tu contraseña fue vulnerada, te recomendamos cambiarla lo antes posible para evitar futuros problemas.

Fuente