Google Chrome comenzará a bloquear los anuncios molestos

La publicidad invasiva era uno de los motivos por lo que teníamos que recurrir a las 5 mejores extensiones de Google Chrome. Sí, hablamos en pasado, porque la herramienta conocida como “ad-blocker” ya no será necesaria en unos meses gracias al trabajo realizado por Google.

Tal y como se había anunciado hace unos meses, Google había desarrollado su propio bloqueador de anuncios molestos para su navegador web. De esta forma, los usuarios no tendrían que preocuparse para esquivarlos a través de extensiones. Buenas noticias llegan ahora, porque ese bloqueador está a la vuelta de la esquina.

Chrome bloqueará los anuncios molestos por ti

Según ha explicado la compañía en un comunicado, la protección a los usuarios de Chrome bloqueando la publicidad invasiva lleva ya en marcha unos meses. Desde el año pasado el navegador oculta los anuncios molestos gracias a unos filtros en las webs, pero solo en Norteamérica y Europa.

Estos filtros fueron desarrollados por Google basándose en el estándar Better Ads, creado por la Coalition for Better Ads. Esta grupo confió en la opinión de 66,000 usuarios para establecer qué 12 experiencias intrusivas para estos deberían evitar los anunciantes, proveedores y editores.

