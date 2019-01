Google agrega funcionalidad de mensajería a los Mapas

Tweet on Twitter

Una captura de pantalla publicada por sanju2cool, miembro de Reddit (a través de BGR), revela que Google ha implementado una nueva función de mensajes para la versión de Android de Google Maps. La pestaña Mensajes permite a los usuarios del Mapa participar en conversaciones de mensajería instantánea con empresas. No está claro cuántas empresas están aprovechando esta nueva característica todavía. Cuando pulsamos en la lista de Mensajes en la configuración de Google Maps, aparece una página que dice que los usuarios pueden ponerse en contacto con las empresas tocando el botón “Mensaje” en su página de Google (ver imagen a continuación).

Con todas las aplicaciones de mensajería disponibles para los usuarios de Android, agregar esta función no es un intento de Google para agregar otra aplicación que pueda usar para chatear con amigos y familiares, la función tiene un uso más específico, como buscar información sobre una tienda o negocio local que no se puede encontrar fácilmente en su sitio web. Y a veces no es tan fácil llamar a las empresas por teléfono.

Un usuario de Reddit señala que está a cargo del marketing en línea de un club nocturno y que tiene habilitada la función de mensajes de Google Maps para este negocio.

Recordemos que Google suele probar con un grupo reducido de personas determinadas funciones antes de implementarlas. Tal y como lo detalla BGR– es probable de que la opción Mensajes –ubicada según la captura en el menú de opciones lateral de Google Maps– no permita la comunicación interna entre los usuarios, sino directamente con las empresas o negocios locales compatibles.

