Fallo de seguridad da acceso al micrófono y cámara en un iPhone

Un fallo de seguridad descubierto recientemente en FaceTime – la aplicación de videollamadas de Apple, permite al usuario escuchar e incluso ver a su interlocutor en un iPhone antes de que haya respondido, lo que plantea problemas sobre la confidencialidad del sistema. El ‘bug’, señalado primero en el sitio internet de productos Apple 9to5Mac, también fue reflejado en varios medios.

Un video publicado en la cuenta Twitter @BmManski muestra la facilidad con la que este bug permite escuchar el sonido procedente de un iPhone conectado vía FaceTime.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019