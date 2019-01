Facebook Messenger también contará con modo oscuro

Durante muchos años no se pensó que un modo noche solucionaría tanto la vida de los usuarios. Esta función está disponible en muchas de las aplicaciones que utilizas en tu móvil y consiste en cambiar el fondo blanco de esta por uno de color negro que ayuda a optimizar las funciones de tu teléfono. Hoy es un día especial para los de Menlo Park, ya que están trabajando en el modo oscuro de Facebook Messenger.

Esta es una de las funciones que más de moda se ha puesto entre los fabricantes de aplicaciones. Puede que no llame mucho la atención como la introducción de un nuevo filtro para la cámara o una mejora integral de la interfaz de un servicio, pero sí que se nota en la batería y a la hora de utilizar en la aplicación.

Facebook Messenger, seemingly due to prolonged external nagging, has started public testing Dark Mode in certain countries

They have put up a fair warning that Dark Mode isn't everywhere yet so don't complain when some UI burns your eyes off

