El smartphone con pantalla flexible de Xiaomi (VIDEO)

Cuando parecía que Samsung había tomado la delantera en una de las tecnologías que parece que serán punteras durante 2019, ahora aparece una filtración donde podríamos estar visualizando un terminal de la compañía Xiaomi con esa gran característica que parece que invadirá el mercado de la telefonía móvil en los próximos meses.

Todo ha surgido a raíz de la intervención de un usuario de Twitter, con el alias evlaks, que ha insertado en su perfil un vídeo, de apenas 20 segundos de duración, con lo que podría ser un terminal plegable de Xiaomi. En las imágenes, podemos ver como una persona maneja una tableta de pequeño tamaño, con una capa de personalización que recuerda a MIUI y caracteres chinos, y abre la aplicación de Google Maps. Sin embargo, lo realmente sorprendente es que, segundos después de abrir la app, esta persona dobla el terminal por ambos lados, con el mismo cambiando a una configuración tradicional de smartphone.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019