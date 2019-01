Apple lanza iOS 12.1.3, aquí las novedades y dispositivos que podrán actualizar

Apple acaba de lanzar la quinta gran actualización de iOS 12 para todos los dispositivos compatibles. La nueva actualización iOS 12.1.3 ya se encuentra disponible para todos los usuarios de iPhone, iPad o iPod Touch por lo que ya puedes acceder a ella.

Aunque se trate de una actualización menor, es muy recomendable instalar este tipo de actualizaciones ya que llegan con cambio importantes a nivel de seguridad y solucionan pequeños errores que muchos de nosotros desconocemos.

Novedades de iOS 12.1.3

El mensaje que nos muestra Apple cuando vamos a actualizar es bastante breve, pero nos indica que que iOS 12.1.3 se ha lanzado para solucionar algunos errores relacionados con el iPad Pro, el HomePod, CarPlay y algunos errores más.

Esta es la lista de novedades de iOS 12.1.3:

-Se corrige un problema en los mensajes que podía afectar al desplazarse a través de las fotos en la vista Detalles.

-Resuelve un problema con las fotos podría mostrarse después de pulsar en Compartir.

-Corrige un problema que puede causar distorsión de audio en dispositivos externos conectados al iPad Pro (2018)

-Resuelve un problema que podría provocar que ciertos sistemas CarPlay se desconecten del iPhone XR, iPhone XS y iPhone Max XS-

Esta versión también incluye correcciones de errores para el HomePod:

-Corrige un problema que podría causar el reinicio del HomePod.

-Resuelve un problema que podría causar que Siri dejara de escuchar.

Cómo descargar iOS 12.1.3 y dispositivos compatibles

Para descargar la nueva actualización tenemos dos opciones, la primera es conectar. nuestro dispositivo a la computadora y abrir iTunes, después pulsamos en buscar actualización. La segunda opción es mucho más sencilla, desde nuestro dispositivo nos dirigimos hasta Ajustes > General > Actualización de software, en la parte inferior le damos a descargar e instalar y ahora solo debemos esperar a que iSO 12.1.3 se descargue.

En cuanto a los dispositivos compatibles, esta es la lista completa:

En iPhone

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

En iPad

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

iPad 5

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro de 9.7″

iPad Pro de 12,9″ (1ª generación)

iPad Pro de 10.5″

iPad Pro de 12,9″ (2ª generación)

iPad (2018)

iPad Pro de 11″

iPad Pro de 12,9″ (3ª generación)

iPod

iPod touch (6ª generación)

Fuente