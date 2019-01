Apple ha iniciado la producción del AirPower

El AirPower, la propuesta de accesorio para carga inalámbrica de múltiples dispositivos de Apple finalmente ha entrado en fase de producción según un reporte, este es probablemente

el artículo previamente anunciado que más se ha atrasado de la historia de Apple parece que finalmente ha entrado a producción y empezará su venta próximamente, según un reporte de la web especializada ChargerLAB citando fuentes confiables dentro de la línea de producción asiática.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx

Luxshare Precision, ensamblador usado por Apple para los AirPods y cables Lightning a USB-C será el fabricante exclusivo del AirPower. A inicios de 2017 ya habían rumores de la existencia de un cargador inalámbrico de la propia compañía y desde ya se mencionaba a Luxshare como los responsables de su fabricación.

El 31 de diciembre de 2018, Steve Troughton-Smith, conocido desarrollador del ecosistema Apple publicó un tuit asegurando que finalmente han conseguido arreglar los problemas del AirPower y que su producción iniciará próximamente.

Where is AirPower? 🤷‍♂️ All I’ve been hearing is ‘they’ve finally fixed it’, so, if true, it could ship as a product whenever Apple wants. Hopefully alongside the smart battery case for the XS?

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) December 31, 2018