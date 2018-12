Un fabricante instala micrófonos espía en sus colchones

Cada día existen más y más artículos inteligentes que se conectan a Internet para poder mejorar la vida de sus usuarios, pero ahí es donde peligra la privacidad de cada una de las personas y es aquí cuando el refrán, “Las paredes tienen oídos” ya no suena tan exagerado. En este caso la empresa de colchones Sleep Number, estuvo en el ojo del huracán cuando sus clientes se enteraron que esta empresa instaló micrófonos dentro de sus productos.

Un usuario de reddit, se dedicó a leer su cláusula de política de privacidad de la empresa y publicó el segmento de la política donde decía: “el Colchón puede grabar audio de tu habitación para detectar ronquidos y condiciones del sueño similares”

Holy crap, Sleep Number mattresses record you in your home. There is a microphone inside the mattress listening. https://t.co/phUKClRVf8 pic.twitter.com/nwHNmKxHFx

— Michael Farrell (@mikefarrell) November 29, 2018