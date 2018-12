Un astronauta de la NASA aprende ‘de nuevo’ a caminar (VIDEO)

El astronauta estadounidense Andrew Jay Feustel publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se le ve volviendo a aprender a caminar el pasado octubre después de pasar 197 días en gravedad cero en la Estación Espacial Internacional (EEI). Se trata de un procedimiento ordinario al que deben someterse los astronautas que regresan del espacio. En el video Feustel tiene ciertas dificultades para avanzar dando pasos inseguros hacia adelante con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Para su seguridad, un grupo de especialistas avanzan junto a él para evitar que se caiga.

“Bienvenido a casa, #Soyuz MS09“, así saludó Drew en su tuit a la tripulación de la 57.º expedición de la EEI poco después de que volviera a la Tierra este jueves. “Este es el aspecto que tenía yo el 5 de octubre de este año intentando caminar talón-punta con los ojos cerrados […]. Espero que la tripulación que acaba de regresar se sienta mucho mejor“, escribió el astronauta en Twitter recordando su propio proceso de readaptación.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment…I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh

