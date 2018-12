Twitter mantiene una lista de todo lo que cree que te interesa, la puedes cambiar aquí

Si alguna vez te has preguntado qué sabe Twitter sobre ti tomando en cuenta tus actividades en línea?, hay una manera fácil de averiguarlo.

Existe un expediente especial de “intereses inferidos” que Twitter crea para cada usuario de la red social. Estas listas personalizadas son las mejores conjeturas de Twitter sobre sus preferencias, desde programas de televisión favoritos hasta deportes, e incluso algunas cosas aparentemente aleatorias.

Los datos de “intereses inferidos” se pusieron a disposición de los usuarios hace más de un año, pero la existencia de esta característica ha resurgido por alguna razón esta semana en Twitter. Los usuarios han estado tuiteando sus listas de intereses personalizados, que incluyen temas como noticias, ciencia y fútbol.

Si quieres modificarlo, dirígete al apartado Intereses inferidos a partir de Twitter del epígrafe Datos de interés y anuncios y pulsa en Ver todo. Si lo prefieres, también puedes entrar directamente desde este enlace.

“Estos son algunos de los intereses que coinciden en función de su perfil y actividad que se utilizan para personalizar su experiencia, incluidos los anuncios“, dice Twitter sobre tus intereses inferidos. “Puedes ajustarlos si algo no se ve bien”.

Please go to this page: https://t.co/3YXdghZmFr and tell me what Twitter thinks your interests are.

Mine apparently include "amazing," "interesting pictures" and "People are calling The New York Times following Press Secretary Sarah Sanders' statement" pic.twitter.com/BI0PoaYSln

— Ariel Edwards-Levy (@aedwardslevy) November 28, 2018