Spotify dejará a los usuarios importar su propia música

Spotify es el servicio de música de pago más utilizado en todo el mundo, por lo que tiene que ir lanzando nuevas funciones para mejorar la experiencia de uso para los usuarios. Si hace semanas la compañía anunció que permitirá a los usuarios subir sus propios podcasts a la plataforma, ahora la aplicación podría dejar a los usuarios de Android importar su propia música.

Jane Wong, una experta en ingeniería inversa, ha descubierto en su cuenta de Twitter que pronto la aplicación para Android de Spotify permitirá a los usuarios importar su propia música directamente desde su teléfono. Una función que ya existe para la aplicación de escritorio y que permite crear listas mezclando las canciones propias y las de Spotify.

