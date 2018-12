Si usas PayPal debes leer este post

Tweet on Twitter

Cuidado! podrías perder mucho dinero, los virus en Android son más comunes de lo que parece, aunque por lo general no se encuentran en aplicaciones publicadas en Google Play. Recurrir a una tienda externa y descargar una aplicación infectada es algo realmente sencillo y que afecta a millones de personas todos los años. Hoy podemos contarte todo sobre un nuevo caso de aplicaciones infectadas. En este caso ha sido un troyano (virus) en Android que intenta robarte todo tu saldo de PayPal. Lo hace a través de una sofisticada técnica que no conocíamos hasta ahora. Por suerte la aplicación no está disponible en Google Play, aunque sí en otros repositorios de aplicaciones Android.

ESET ha sido la compañía encargada de reportar el problema y de avisar a PayPal de lo ocurrido. Es un problema grave, pues el troyano puede dejarte sin ahorros en tan solo unos segundos. Por el momento se desconoce el alcance de este problema, pues no hay constancia de los usuarios afectados. Aunque la mayoría de usuarios no tiene más de 1,000 dolares en su cuenta de PayPal, muchos de ellos pueden tener su tarjeta o cuenta bancaria asociada, lo que puede dejarlos en las cuentas vinculadas a PayPal.

