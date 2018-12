Reconocimiento facial en vivo: el polémico experimento tecnológico de la policía de Londres

La Policía Metropolitana de la capital británica está llevando a cabo un experimento para probar una tecnología con la que espera identificar más eficiente y rápidamente a sospechosos de crímenes y fortalecer la seguridad de la ciudad, en la que viven más de ocho millones de personas. Los agentes dicen que se trata de un sistema llamado “reconocimiento facial en vivo” -el mismo que se usa en ciertos aeropuertos y aduanas para reconocer a los pasajeros- que les permitirá identificar a gente buscada por la policía o por los tribunales.

Las pruebas se están llevando a cabo este lunes y martes en las zonas de Soho, Piccadilly Circus y Leicester Square, algunas de las áreas más transitadas y visitadas de la capital británica.

Sin embargo, algunas voces aseguran que se trata de un sistema demasiado “intrusivo” e incluso “autoritario”.

“Peligrosamente autoritaria”

La organización británica en defensa de la privacidad Big Brother Watch describió el uso de esa tecnología como “peligrosamente autoritaria”. En un comunicado, el grupo dijo que “monitorear a personas inocentes en público es una violación de los derechos fundamentales a la privacidad, a la libertad de expresión y al derecho de reunión”.

“Estamos luchando contra esto para todos aquellos que no quieran convertirse en tarjetas de identidad andantes en una nación vigilada“.

