Reciben a pedradas y a punta de pistola carros autónomos de Google

La compañía desarrolladora de vehículos autónomos Waymo ha tenido que hacer frente a la agresiva resistencia de los habitantes de uno de los lugares donde está probando sus carros, informa Arizona Republic.

Aunque la empresa, propiedad de la compañía matriz de Google, Alphabet, asegura que los residentes del estado de Arizona (EE.UU.) saludan la tecnología que la compañía está incorporando a sus carreteras, la ciudad de Chandler, con una población de 250,000 personas, ya ha registrado 21 conflictos con carros Waymo en los últimos dos años.

De hecho, la cifra real es aún mayor, ya que los operadores de carros autónomos prefieren denunciar los casos de agresión a Waymo y no a la Policía.

“Todos odian a los conductores de Waymo”

Si en cuatro ocasiones un residente local lanzó piedras contra uno de estos carros, en otro episodio una persona se acercó a un Waybo que se encontraba parado en un atasco y le pinchó un neumático.

En agosto de 2018 un hombre de 69 años apuntó con una pistola a un auto Waymo, después de lo cual declaró a la Policía que solo quiso asustar al operador porque odia estos carros, recordando la muerte de una mujer arrollada por un carro autónomo de Uber, otra compañía desarrolladora.

Ese mismo mes un vecino de 37 años en estado ebrio se interpuso en el camino de un carro de este tipo porque —dijo— “está harto de los Waymo que circulan en su barrio”, reza un informa policial.

