Quieres usar WhatsApp en tu tablet? Ahora puedes descargarlo!

Si tienes una tablet y quieres usar la aplicación de mensajería por excelencia en esta, ya lo puedes hacer. WhatsApp está disponible para su descarga en la Play Store de Google. Eso sí, de momento debes ser un beta tester para poder hacerlo.

Los usuarios que se hayan apuntado al programa beta de Whatsapp serán ahora los afortunados que podrán descargar la app para poder instalarla en sus tablets. Y es que antes era necesario descargar la APK para disfrutar del placer de comunicarte a través de la aplicación de mensajes más usada del mundo.

Good news: you can now install WhatsApp on your Android tablet directly from the Play Store (ONLY IF YOU'RE A BETA TESTER — 2.18.367)!

It wasn’t possible in the past and it was necessary to download the APK separately.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 30, 2018