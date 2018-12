Mira de qué forma usan el reconocimiento facial para buscar acosadores

Tweet on Twitter

El reconocimiento facial es una tecnología que va aumentando su uso y aplicación en nuestro diario vivir, una muestra de eso es el uso recientemente en un concierto de Taylor Swift para buscar acosadores entre los espectadores.

Según Rolling Stone, la tecnología se utilizó en uno de los conciertos de la cantante escondida en un lugar donde se proyectaban vídeos. Los rostros de los aficionados que se detuvieron a mirar fueron escaneados y los datos fueron enviados a un centro de control, que los cruza con una base de datos que contiene imágenes de acosadores conocidos de Taylor Swift.

Mike Downing, jefe de seguridad de Oak View Group le dijo a Rolling Stone: “Todos los que pasaban por allí se paraban y lo miraban fijamente, y el software empezaba a funcionar”. Sin embargo, hasta donde sabemos, los aficionados no eran conscientes de ello y, por lo tanto, no podían dar su consentimiento para que se recogieran sus datos biométricos. Sin embargo, hay un área gris, ya que los conciertos son técnicamente eventos privados, lo que significa que las leyes actuales no permiten a las empresas recopilar estos datos sin informar a los asistentes.

