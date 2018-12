Mira cómo será el televisor OLED enrollable que llegará en 2019

Tweet on Twitter

El mercado de la tecnología avanza a pasos agigantados. En el mercado de los televisores, algunos fabricantes han apostado por el diseño minimalista, mientras que otros han diseñado estrategias centradas en la calidad de imagen.

El mercado de los televisores con capacidad para emitir contenidos en 4K no son ninguna novedad, y es que en esta ocasión, todo parece indicar que las pantallas flexibles echarán a andar en el mercado. El comienzo de su producción no será sencillo, nadie duda de ello. No obstante, su impulso en el sector del lujo podría conllevar una reducción del precio a medida que su utilización se extienda. Los paneles OLED serán claves para entender esta innovación.

El empeño de los fabricantes por crear una solución para la industria smartphone hará que se llegue a nuevos mercados como el de la imagen. ¿Estamos ante un año en el que podremos plegar en varios dobleces nuestra propia televisión? De confirmarse esta innovación, el clásico aparato perdería su protagonismo en el comedor de la casa, dando una mayor amplitud a la habitación.

¿Cuánto estarías dispuesto/a a pagar por esta innovación? Es importante recordar que hace algo más de una década, las pantallas estrechas contaban con unos precios astronómicos.

Tal y como viene siendo habitual en el mercado, el precio de esta alternativa será muy elevado en sus primeros compases. No obstante, la futura llegada de otras opciones permitirá una reducción de los márgenes, lo cual incentivará su consumo. Aun así, todavía queda mucho tiempo para descubrir si estamos ante una tecnología que seguirá los pasos del 3D o si, por el contrario, sigue el modelo 4K.

El próximo mes de enero, desde el día 8, tendrá lugar la presentación de la nueva línea de productos de LG. Esta será la innovación más destacada que llegará para el mercado de los televisores. Fabricantes como Samsung ya han demostrado que son capaces de crear soluciones flexibles. Por ello, habrá que tener un poco de paciencia todavía.

