Las cámaras web 4K de Microsoft compatibles con Xbox

El inicio de generación para Microsoft tuvo varios actores determinantes en lo que es hoy la división de entretenimiento. Uno de ellos fue sin duda Kinect 2.0. El sensor no supo conquistar a los usuarios como si lo hizo su antecesor, así que desde Redmond decidieron eliminarlo del tablero de juego. Así que la consola se ha quedado en parte sin una de las funcionalidades que la hacían única.

Más adelante, desde Microsoft decidieron dar soporte para compatibilidad en cámaras de terceros para Xbox One. Esto en parte fue gracias a la idea de impulsar Mixer aprovechando las millones de consolas instaladas. Así que nos encontramos con que Xbox ya no precisa de Kinect para poder usar una cámara web.

Cámaras web para Xbox

Sin embargo, Kinect no era solo un periférico que hacía las veces de cámara, también gestionaba el inicio de sesión reaccionaba a orden de varios comandos. Algo que realmente si hemos perdido. Sin embargo según reporta el sitio Thurrot.com, la compañía americana estaría trabajando en dos modelos de cámara compatibles con la familia de consolas Xbox One. Serían cámaras para PC y consolas de Microsoft que podrán adquirirse por separado, trabajarían a una resolución 4K.

Se espera que la primera de ellas sería similar a la que actualmente podemos ver en el modelo Surface Hub, más enfocada a la empresa y funcional gracias a el puerto USB Tipo C. De la segunda no hay apenas información pero en ambos casos hablamos de periféricos que tendrían capacidades IR para, por ejemplo, poder usar Windows Hello e identificarse con el iris de usuario.

