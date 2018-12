Lactualización del iOS 12.1.2 de Apple ocasiona que usuarios pierdan datos móviles

Después que Apple presentara al iPhone XS, iPhone XR y el iPhone XS Max, en menos de cuatro meses, la compañía de la manzana ha realizados dos actualizaciones del “novedoso” sistema operativo iOS 12. A raíz de las últimas modificaciones, usuarios han reportado diversos problemas de conectividad y otros más.

La última actualización iOS 12.1.2 en los teléfonos de alta gama de Apple prometió solucionar errores que los usuarios reportaron en las redes sociales; sin embargo, desde la segunda semana de diciembre, los equipos iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone XR, comenzaron a presentar problemas de conexión y de pérdida de datos (megas).

Según detalló la revista Forbes, varios usuarios usaron las redes sociales, sobre todo Twitter, para pedirle a la compañía de Steve Jobs una solución. Los dispositivos afectados no son solo los últimos modelos de iPhone, sino que también los antecesores. “Utilizo un iPhone 7 con iOS 12.1.2 y tengo un problema para conectarme a mi red móvil, indica “sin servicio” en la esquina superior izquierda. ¿Existe un arreglo rápido para esto? Muchas gracias”, pidió una usuaria al asistente de Apple.

“Tras la actualización 12.1.2, no tenía datos celulares. Intenté insertar de nuevo mi tarjeta SIM, reinicié mi dispositivo y traté de restablecer la configuración de red. No pasó nada y el problema persiste”, reclamó otro internauta en Twitter.

Los problemas se están reportando en todo el mundo a medida que los usuarios de Apple actualizan el sistema operativo a la última versión de iOS. La pérdida de datos móviles después que el iPhone termine de adquirir el iOS 12.1.2 se hace más recurrente en América Latina, Europa y Asia. Estados Unidos, es el país más afectado hasta el momento.

Por su parte, la Apple recomienda reiniciar el dispositivo afectado y configurar otra vez el sistema de conexión de datos móviles de acuerdo al operador.

Thanks for reaching out about the keyboard not working as expected. Let's work together to get this resolved. To confirm, are you running iOS 12.1.1? You can see this in Settings > General > About. Have you tried to restart your iPad? If not, try that for us.

— Apple Support (@AppleSupport) December 26, 2018