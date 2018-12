iOS 12.1.2 ha sido liberado de forma exclusiva para los iPhone compatibles

Hace unas horas Apple lanzaba de forma oficial y para todos los usuarios la nueva versión de iOS 12.1.2 con la solución a algunos problemas detectados en la anterior versión y para corregir algunos fallos en la activación y funcionamiento de la eSIM.

Como siempre es posible que esta nueva versión te salte de forma automática avisándote que actualices, pero para aquellos que no les aparezca el aviso de la nueva versión pueden acceder a ella desde los Ajustes > General > Actualización de software. Esta actualización no está disponible para el iPad, la misma es exclusiva de los iPhone.

Estos son los dispositivos que han recibido esta nueva versión de iOS 12.1.2 (16C101)

iPhone 5s (GSM)

iPhone 5s (Global)

iPhone 6

iPhone 6+

iPhone 6s

iPhone 6s+

iPhone 7 (GSM)

iPhone 7 (Global)

iPhone 7 Plus (GSM)

iPhone 7 Plus (Global)

iPhone 8 (GSM)

iPhone 8 (Global)

iPhone 8 Plus (GSM)

iPhone 8 Plus (Global)

iPhone SE

iPhone X (GSM)

iPhone X (Global)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XS Max (China)

Además se añaden correcciones de errores en la conectividad de los iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Turquía, como bien indican en las propias notas de la versión recién lanzada. Por lo pronto y como siempre hacemos en estos casos recomendamos que antes de actualizar realicen una copia de respaldo o backup. Las nuevas versiones para el resto de SO de Apple, macOS, watchOS y tvOS, de momento no han sido lanzadas por Apple se espera que hoy se lancen las versiones beta y no versiones oficiales como sí ha ocurrido con iOS.

