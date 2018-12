Instagram introduce por error el desplazamiento horizontal

La red social Instagram introdujo hoy “por error” una actualización de su aplicación a varios usuarios que cambió el tradicional desplazamiento vertical de imagen a imagen por uno horizontal, lo que desató quejas en internet y llevó a la compañía a pedir disculpas y volver al método habitual.

En lugar de deslizar el dedo de abajo a arriba de la pantalla para ver las últimas novedades, varios usuarios de Instagram se encontraron este jueves que debían avanzar deslizando el dedo de derecha a izquierda o tocando la pantalla una vez.

Pese a tratarse en apariencia de un cambio menor, muchos de los usuarios afectados reaccionaron airadamente en Twitter y otras redes sociales, haciendo llegar sus quejas a los responsables de Instagram e incluso amenazando con abandonar la plataforma para mostrar su rechazo a este cambio.

Ante ello, el jefe de producto de la compañía propiedad de Facebook, Adam Mosseri, pidió disculpas y aseguró que la intención era llevar a cabo “una prueba muy pequeña, pero que se extendió más de lo planeado”.

En un comunicado posterior, la empresa aseguró que “a causa de un error, algunos usuarios experimentaron hoy un cambio en la manera como aparecían sus contenidos”, indicaron que el problema “ya fue resuelto” para regresar a la “normalidad” y se disculparon “por cualquier confusión” causada.

La etiqueta “actualización de Instagram” fue tendencia en Twitter en Estados Unidos durante la mañana del jueves, y muchas de las quejas se centraron en que el sistema de desplazamiento horizontal hacía más difícil a los usuarios pasar de largo aquellas imágenes que no les interesaban, como por ejemplo anuncios.

Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.

— Instagram (@instagram) December 27, 2018