¡Impactante! Video capta el movimiento del sol en alta definición (VIDEO)

El satélite PROBA-2 fue el encargado de captar un video que muestra un TimeLapse del movimiento de rotación del sol en alta definición y que fue publicado en redes sociales por La Agencia Espacial Europea (ESA).

Para dar con las imágenes, el satélite se valió de su cámara SWAP, la que logró captar la actividad atmosférica de la principal estrella de la Vía Láctea, que jamás había podido ser vista a simple vista desde la Tierra y en su página oficial, la agencia aclaró que el satélite representa una herramienta eficaz para estudiar el comportamiento del sol, cuya edad ronda en los 1.68 billones de días.

la grabación del cuerpo celeste fue entre los meses de julio y agosto del año 2014, según detallaron en el Twitter de la organización.

Awesome time-lapse video of the Sun's incredible shape-shifting atmosphere, taken by the SWAP camera on @ESA's #PROBA-2 satellite, from July to August 2014. See more about #SpaceWeather: https://t.co/aaSL8YEzBx pic.twitter.com/5wyYH5dCF5

— ESA (@esa) December 12, 2018