Google permitirá hacer donativos a través de su Play Store

Google quiere aprovechar el espíritu navideño que ya invade a la sociedad para ayudar a las organizaciones con las que suele colaborar. Por ello, utilizará la enorme plataforma que supone Play Store para facilitar que los usuarios hagan donativos a grupos como UNICEF o Save The Children.

Al contrario de lo que suele pasar con la venta de apps, con la que Google suele quedarse un 30% de cada una, la compañía ha asegurado a través de una nota que los donativos irán íntegramente a las organizaciones benéficas. Ahora que ya sabemos esto, solo tenemos que conocer cómo se puede donar.

La Navidad llega a la tienda de Google mediante una nueva función llamada “Giving Season”, que los usuarios podrán utilizar para hacer donaciones a ONGs. No podrá ser la que desee cada uno, ya que esta herramienta solo permite dar donativos a aquellas que colaboran directamente con la Gran G.

Cruz Roja Americana, Girls Who Coge, Save The Children, Médicos Sin Fronteras USA, Charity: water, International Rescue Committee, Room to Read, UNICEF, World Food Program USA y World Wildlife Fund US son esas organizaciones que aparecerán como disponibles en la Play Store de Google.

Donar será especialmente fácil a través de la app de Google, ya que los usuarios solo tendrán que seleccionar “Dona Ahora”, elegir a qué ONG quieres ayudar y con qué cantidad de dinero quieres hacerlo. Google te da algunas opciones respecto a esta última opción: 5, 10, 20, 60 y 150 euros.

Para finalizar, solo tendrás que confirmar qué método de pago utilizarás para hacer la donación. Ya está, la acción estará hecha y la organización que hayas elegido recibirá el 100% del dinero que hayas donado, empleándolo seguro en proyectos para mejorar el mundo en el que vivimos

Fuente