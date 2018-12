Conocías estas 5 aplicaciones de Google? Son interesantes!

Android es uno de los sistemas operativos más utilizados en todo el mundo, y Google es una de las empresas que desarrolla muchas aplicaciones para sus usuarios en Android y iOS, sin embargo, muchas de ellas no son tan populares, y realmente son verdaderas joyas.

Por esta razón, te vamos a recomendar 5 aplicaciones de Google para Android que debes tener instalada, pues te van a ayudar muchísimo en tu día a día. Todas estas aplicaciones son gratuitas, y aunque no son únicas en su sector, es decir, hay otras apps que les compiten, la realidad es que son apps que funcionan bastante bien, incluso en algunos casos son mejores que la mayoría de sus rivales.

1) Snapseed



Estas quizá es la aplicación más popular de la lista, sin embargo, no es una aplicación que conozcan muchas personas, pues a diferencia de otros servicios de Google, Snapseed no viene instalada por defecto en los millones de dispositivos Android.

Snapseed es una de las mejores alternativas para editar fotografías, pero lo mejor de todo es que la puede usar desde alguien que busca algo sencillo, hasta quien busca resultados muy complejos.

2) Datally



Esta aplicación que fue lanzada a finales de 2017, pero en 2018 adquirió funciones interesantes. Datally es la aplicación que necesita cualquier persona que quiere ahorrar sus datos móviles o saber exactamente en qué gasta su paquete de datos.

Así mismo, con Datally puedes tener datos de emergencia por si te quedas sin Internet, o bien, también puedes poner límite de uso para las aplicaciones.

3) Google Opinion Rewards



Aunque esta es una aplicación que podemos considerar como vieja, la verdad es que es muy interesante, su única función es contestar encuestas con las cuales Google nos dará créditos para gastar en la Play Store, ya sea en apps, juegos, películas, libros o pago de suscripciones.

Las encuestas aparecen con base en los lugares que visitamos o los videos que vemos en YouTube, aunque ocasionalmente recibiremos otro tipo de encuestas sobre nuestros gustos o estudios.

4) Files Go



Si Datally es una de las mejores aplicaciones de la gran G, Files Go no se queda atrás, pues ideal para administrar el almacenamiento de nuestro smartphone. Files Go te ayuda a liberar espacio constantemente para que no sufras por la memoria interna de tu equipo, por lo que es una opción ideal para todos aquellos que tienen poca memoria.

Sin embargo, si tienes una buena cantidad de almacenamiento también es una opción interesante para tener bien administrado el almacenamiento de tu equipo y quitar la basura digital regularmente y de forma sencilla.

5) Tareas de Google



Tareas de Google es otra aplicación que es muy sencilla pero muy útil, quizá no es el gestor de tareas más completo, pero sí uno muy eficiente. Aquí podemos apuntar nuestros pendientes y tareas, poner el límite para hacerlos y darle seguimiento.

Lo mejor es que esta herramienta está incluida en Gmail y puedes ver tus pendientes, agregar o eliminarlos, así que es una opción a considerar si también tienes una cuenta de correo de Google.

Fuente