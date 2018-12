Cómo saber todas las webs que tienen tu cuenta Google registrada

La comodidad es una tendencia en la Red, sobre todo desde que la autenticación Google nos abrió tantas puertas en Internet, ya que cualquier servicio que permita esta forma de autentificarse puede abrirnos sus puertas y sus funciones con sólo meter nuestra cuenta Google. No hay que recordar múltiples nicks, ni contraseñas, ni emails, sólo uno y este es la cuenta de Google, esta es la razón por la que probablemente hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que la hemos usado para entrar en una web.

Por si no lo sabias, puedes saber en las pagina que esta registrada tu cuenta con la herramienta online que el site Deseat.me ofrece de forma gratis, ya que este servicio web es capaz de encontrar todas las webs y apps en las que has usado tu cuenta Google. Y de la forma más sencilla posible, ya que sólo hace falta loguearte y Deseat.me generará una lista de apps y servicios que están conectados con tu cuenta en el plazo de entre 1 y 5 minutos (ojo, que aunque parezca que la web no carga ningún proceso en realidad, sí está trabajando).

Al terminar, veremos un listado de aplicaciones y servicios resumidos en el número que aparece en la parte superior y que marca la cantidad de veces que hemos usado esta cuenta para registrarnos en un sitio. Y si se fijan, al lado de cada nombre podremos ver hasta tres iconos distintos, cada uno con una acción propia:

– Botón amarillo de peligro: para apps y servicios que no sabías que te habías dado de alta

– ‘Add to delete queue’: para enviar el servicio o la app a un listado de los que quieres borrar y quitar tu cuenta.

– ‘Keep’: para mantener la app o servicio asociado a la cuenta.

Tras elegir cuales quieres que permanezcan y cuáles no, basta con moverte hacia la parte inferior de la pantalla y darle al botón ‘Delete’ para que empiece el proceso de limpieza. Este no será automático, sino que iremos siendo redirigidos a la web del servicio o app en cuestión para que borremos la cuenta de sus archivos. El problema es que aquellas aplicaciones o servicios que no tienen mecanismo de borrado no pueden ser eliminadas usando Deseat.me, por lo que sólo nos queda revocar su acceso a la cuenta Google.

Nuestros datos no están comprometidos

Deseat.me deja claro que “la privacidad es lo más importante, por lo que “lo único que nos están dando son las cuentas que quieres ver eliminadas”. La herramienta de eliminación que este site emplea es el protocolo Google OAuth, por lo que “no tenemos acceso a ninguno de tus datos de inicio de sesión“, lo que implica que no se apropian de las contraseñas con las que nos logueamos.

Fuente