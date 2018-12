Cambia la batería de tu iPhone gratis hasta el 31 de diciembre

Los iPhone antiguos perdieron su capacidad de carga de batería, mientras que los nuevos smartphones se ralentizaban. Todo debido a que Apple, según expertos en el tema, colocó baterías ineficientes en algunos de sus equipos, por lo que tuvo que aceptar la culpa e iniciar un programa de cambio.

No importa si ya había vencido la garantía Apple Care, en cuyo caso sólo tendría un costo de 29 dólares (contra los 79 habituales). El programa buscaba incluir a todos los usuarios.

Por desgracia, como todo contrato, incluye letras pequeñas que debes tomar en cuenta. El cambio se efectuará hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo que si tienes un equipo iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X y no estás satisfecho con el desempeño de la batería , aún tienes tiempo para aprovechar el cambio.

Y como era de esperar,a medida que se acerca la fecha límite los afectados acuden a realizar el cambio, por lo que se ha reportado que las baterías para iPhone 6 Plus han comenzado a agotarse.

Si deseas aprovechar este programa, debes visitar la página de apoyo de Apple , dar click al símbolo de iPhone y seguir la ruta: batería y carga, reemplazo de batería. Aquí podrás entrar en comunicación con un representante de la marca estadounidense.

En caso de que no puedas asistir a una tienda oficial, te la podrán mandar por correo, aunque los costos de cambio irán por tu cuenta y podrá tardar un par de semanas en llegar a tu hogar.

De cualquier manera, te sugerimos que respaldes todos tus contactos e información antes de realizar el cambio.

