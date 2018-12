Apple para la venta de los iPhone 7 y 8

Qualcomm ha conseguido la victoria frente a Apple, esta vez en Alemania. El fabricante de chips ha conseguido paralizar la venta de algunos modelos antiguos de iPhone debido a una infracción de una patente relativa al hardware.

La compañía de la manzana ha asegurado que retirará los modelos 7 y 8 de iPhone de sus tiendas alemanas después de que un tribunal haya dictaminado que ya no podría vender algunos modelos en Alemania que contienen un componente en particular.

Se trata de la segunda victoria judicial de Qualcomm en la disputa sobre propiedad intelectual que mantiene con Apple, después de que un tribunal chino decidiera a principios de diciembre, de manera cautelar, impedir la “importación, venta y oferta de venta” de varios modelos de iPhone en el marco del proceso de la demanda de Qualcomm a Apple por infracción de patentes.

En concreto, el tribunal del país asiático decidió impedir la venta de los modelos 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X a cuatro filiales de Apple en China. No obstante, no limitó la venta de aquellos productos que ya estén en tienda o en manos de los distribuidores.

Esta decisión ha hecho que las acciones de Apple hayan caído algo menos de 1%, llegando a situarse a menos de $160 dólares en el Nasdaq.

Ante esta situación el fabricante del iPhone ha asegurado que apelará la decisión. “Estamos decepcionados por este veredicto y planeamos apelar. Todos los modelos de iPhone siguen estando disponibles para los clientes a través de operadores y revendedores en 4,300 ubicaciones en toda Alemania. Durante el proceso de apelación, los modelos iPhone 7 y iPhone 8 no estarán disponibles en las 15 tiendas de Apple en Alemania”. En cualquier caso, los modelos lanzados en septiembre, iPhone XS, XS Max y XR seguirán estando disponibles en todas las Apple Store de la compañía.

