Ahora tenemos YouTube Premium gratis! (VIDEO)

YouTube comienza esta semana el despliegue de Autoplay on Home en su aplicación para iOS y Android, la plataforma de videos lo anunció el martes. Autoplay on Home reproducirá automáticamente una vista previa de los videos que aparecen en la pantalla de inicio de los usuarios, pero sin sonido. YouTube dice que Autoplay ayuda a tomar decisiones de qué videos ver con base en lo que aparece en la vista previa.

YouTube ya tenía activa la función Autoplay en la versión del servicio para navegadores Web, pero también ya existía desde hace seis meses en la aplicación para Android con YouTube Premium activo y la empresa filial de Google dice que ha obtenido “grandes resultados” entre esos usuarios.

Coming to Android & iOS over the next few weeks… Autoplay on Home!

Preview a video while you scroll or watch the whole thing on mute w/ captions.

To turn on/off or customize to play only on WiFi, go to Settings > Autoplay > Autoplay on Home.

More → https://t.co/DDh8ZnbJt6 pic.twitter.com/Bm2pDeMqOx

— Team YouTube (@TeamYouTube) December 3, 2018