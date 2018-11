Xiaomi anuncia un acuerdo estratégico con IKEA para el hogar inteligente

Xiaomi ha anunciado hoy en Shanghái un acuerdo estratégico con la marca de mobiliario IKEA para expandir el dominio de ambas compañías en el terreno de los objetos inteligentes y el hogar conectado. Ha sido en el marco de una conferencia de la primera dedicada a IoT y del que ya se había rumoreado antes, si bien no se conocían datos específicos.

El acuerdo al que han llegado las populares firmas asiática, que se encuentra en una reciente expansión internacional por Europa y Lationamérica, y sueca consiste en hacer efectiva la compatibilidad de los productos que IKEA ha comenzado a comercializar de manera reciente relacionado con el Internet de las Cosas (bombillas, por el momento) con la plataforma de hogar inteligente de Xiaomi. De la misma manera que ya ocurriera cuando se anunció que estos serían compatibles con HomeKit, la plataforma homóloga de Apple, resulta un avance de gran calibre a la hora de acceder a un potencial número de clientes en un mercado en crecimiento.

Today, Xiaomi announced a strategic partnership with IKEA. The move means IKEA's full range of smart lighting products will be connected to Xiaomi's IoT platform starting this December in China. Would you like to light up your life with Xiaomi? #Xiaomi #IKEA #IoT #SmartLiving pic.twitter.com/k3GzAFayDH

— Mi (@xiaomi) November 28, 2018