Twitter ya te dejará escoger ver los tuits más recientes primero

Desde hace algún tiempo, Twitter cambio la manera en la que se presentan los tuits en tu perfil. Anteriormente, todo lo que aparecía era por orden cronológico, pero ahora, la misma red social busca los tuits que son más relevantes para ti, y te los muestra al inicio.

Si te gusta más la opción de ver los tuits por orden cronológico, aquí te decimos cómo hacerle. Esto aplica tanto a usuarios de Twitter en iOS como a usuarios de Android.

Con este cambio ahora será más fácil configurar tu cuenta para que leas tus tuits en orden cronológico inverso.

1) Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la app de Twitter.

2) Una vez adentro, busca tu perfil, que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla de inicio.

3) Ahora, busca el apartado de Configuración y privacidad.

4) Una vez adentro, encontrarás la opción de Preferencias relativas al contenido, da clic ahí.

5) La primera opción dice Mostrarme los mejores tuits primero, tienes que desactivar la casilla.

Y listo, ahora todos los tuits aparecerán conforme se vayan publicando.

Sometimes you want to see the latest Tweets, first. We’re testing a way for you to make it easier to switch your timeline between the latest and top Tweets. Starting today, a small number of you will see this test on iOS. pic.twitter.com/7NHLDUjrIv

— Twitter (@Twitter) October 31, 2018