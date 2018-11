¿Tienes problemas con iCloud después de instalar Windows Update? No eres el único

Tweet on Twitter

La actualización de Windows 10 October 2018 Update fue lanzada oficialmente al público el pasado 2 de octubre después de un periodo de pruebas, pero se retiró rápidamente debido a un error que estaba borrando los archivos de algunos de los usuarios que actualizaron sus sistemas.

Después de investigar más a fondo y resolver todos los problemas relacionados, Microsoft anunció que la última versión de Windows Update se lanzaría nuevamente a los consumidores a partir del martes 13 de noviembre. Sin embargo, parece que el número 13 resultó ser de mala suerte. Los inconvenientes continúan, y en esta ocasión involucran a Apple: ahora resulta que un gran número de usuarios están reportando que no pueden ingresar ni utilizar sus cuentas de iCloud luego de haber instalado la actualización en sus PCs.

Varias personas se volcaron a las redes sociales comentando que, cuando intentaron instalar la última versión de iCloud para Windows 10 (versión 7.7.0.27) después de haber instalado la actualización de Windows 10 October 2018 Update, recibieron un mensaje de error que dice que “iCloud para Windows requiere Windows 7, Windows 8 o Windows 10 (Actualización de abril de 2018 ) o anterior”.

Además, aquellos que ya tienen la aplicación instalada también reportaron varios problemas al usar el software, especialmente para sincronizar sus archivos y fotos con el servicio de almacenamiento en la nube de Apple.

Hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna información específica en cuanto a cuándo se puede esperar una solución, pero mientras tanto, es claro que ambas compañías no quieren tomar ningún riesgo, impidiendo que las computadoras PC con iCloud para Windows instalen la última actualización de Windows 10. Además, aquellos que intenten instalarla recibirán una advertencia que dice que “Windows no admite esta versión de iCloud”. Por su parte, Engadget informa que Microsoft ya está “trabajando con Apple” para resolver el error de iCloud para Windows que crea problemas al actualizar o sincronizar álbumes de fotos compartidos, cuando se usa la última versión de Windows.

