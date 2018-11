Pizza Hut reclutará robots para reducir tiempos de entrega

Pizza Hut fusionará dos de los pasatiempos favoritos en Estados Unidos: pizza y camionetas de reparto, en un intento por reducir los tiempos de entrega a medida que se intensifica la competencia en el negocio de la comida rápida, como parte de la última asociación del restaurante con Toyota Motor Corp., Pizza Hut presentó una máquina de pizzas móvil operada por un robot a bordo de una Toyota Tundra modificada.

El prototipo utilizará tecnología automatizada para preparar pizzas sobre la marcha en seis o siete minutos, lo que le permitirá a la cadena ampliar su zona de entregas sin que se enfríen.

“Estamos acercando el horno a la puerta del consumidor; nadie más está haciendo eso”, dijo el jefe de operaciones y clientes de Pizza Hut en Estados Unidos, Nicolas Burquier, en una entrevista.

“Estamos bastante obsesionados con mejorar la experiencia del cliente. Cuanto más podamos acercarnos a sus hogares o al punto de entrega, mejor y más caliente estará el producto”.

Extra cup holders are cool. But can your truck make pizza? Introducing the @Toyota Tundra PIE Pro: https://t.co/Y1Eqehw2H3 #SEMA2018 pic.twitter.com/uK1kJz6cVu

— Pizza Hut (@pizzahut) October 30, 2018