Los iPhone se podrían quedar sin stickers de WhatsApp

El gigante tecnológico Apple eliminará los paquetes de stickers de su App Store y restringirá la subida de nuevos ‘packs’ asegurando que la gran mayoría de complementos violan sus políticas. Algunas aplicaciones ya han sido eliminadas.

Según reportó el portal especializado en filtraciones WaBetaInfo en su cuenta de Twitter, la decisión de Apple de eliminar los ‘packs’ está basada en un incumplimiento de sus políticas de la tienda de aplicaciones.

La recientemente agregada funcionalidad de WhatsApp permite que los usuarios utilicen paquetes de ilustraciones para comunicarse con sus contactos. Además de los predeterminados en la aplicación propiedad de Facebook, si los usuarios desean ampliar su catálogo de Stickers deben acudir a desarrollos de terceros.

Los stickers funcionan de una manera distinta a como operan en aplicaciones como Telegram. En el caso de la aplicación creada por rusos, cuando se suben paquetes de stickers, estos se suben directamente a Telegram. En WhatsApp resulta necesario instalar y tener en el celular tantas aplicaciones de stickers como paquetes determinados.

Según reveló @WABetaInfo, Apple argumentó que eliminará los paquetes de stickes porque “hay muchas aplicaciones con un comportamiento similar, requiere que WhatsApp esté instalado (cuando las aplicaciones publicadas en la App Store deben funcionar sin requerir la instalación de otras) y el diseño de las aplicaciones resultaba ser el mismo.

Apple is reporting that all WhatsApp Stickers are violating their guidelines. The main reasons:

1) There are too much apps with similar behavior.

2) It requires WA to be installed. Apps should not require another apps.

3) The design of these apps is the same. https://t.co/L86KCYeSBV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 18, 2018