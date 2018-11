LinkedIn utilizó 18 millones de emails de usuarios ajenos a su red en anuncios de Facebook

Tweet on Twitter

La red social profesional LinkedIn puede puede que esté en problemas, al parecer, como informan ya desde varios medios, podrían haber violado la protección de datos de un total de 18 millones de sus usuarios (hay 600 millones de usuarios en la web). Usaron los datos de los usuarios para anuncios en plataformas como Facebook. La propia empresa ha reconocido usar estos emails de una forma que no era transparente.

Esta información ha salido a la luz gracias a un informe de la comisión de protección de datos de Irlanda. Se muestra que la empresa habría violado por tanto la nueva ley de protección de datos europea, en vigor desde finales de mayo.

No es la primera vez que la empresa ha tenido problemas por la manera en la que tratan los datos personales de los usuarios. Aunque en este caso, LinkedIn podria tener nuevos problemas legales en Europa, que supondrían enfrentarse a una multa. Para obtener más usuarios, la empresa hace uso del mail de personas no registradas en formas no transparentes.

Además, luego eran usados para publicidad en plataformas como Yahoo, Facebook o WhatsApp. Por eso, se acusa a la empresa de usar datos de ciudadanos europeos de formas no autorizadas. De momento no se saben cuáles van a ser las consecuencias para la empresa.

LinkedIn ha admitido los errores en el tratamiento de datos, así que es probable que anuncien alguna medida para paliar las críticas. Por otro lado, esperamos saber cuál será la decisión de Europa, si habrá alguna investigación o multa a la empresa. Ya que por ahora no hay datos al respecto.

