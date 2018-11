Es casi un hecho que Samsung presentará su teléfono plegable la próxima semana, de acuerdo con la última invitación que envió la compañía para su conferencia de desarrolladores, la cual se celebrará los 7 y 8 de noviembre en San Francisco, California.

Además, múltiples rumores sugieren que Huawei también lanzaría un celular similar, el próximo año, con compatibilidad con la red 5G. Ahora, un nuevo reporte apunta a que LG se subirá al tren y presentará su teléfono plegable en el marco del CES 2019, que se llevará a cabo del 8 al 11 de enero en Las Vegas, Nevada.

La información viene por parte de Evan Blass, el filtrador que se ha ganado un lugar en la industria móvil por sus acertadas “predicciones”.

I can't speak for Samsung…

…but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote.

— Evan Blass (@evleaks) October 31, 2018