La curiosa razón por la que los astronautas no pueden eructar en el espacio (VIDEO)

La preparación de los astronautas antes de ir al espacio implica pasar por entrenamientos muy estrictos para que sus cuerpos puedan soportar el cambio a un medio totalmente distinto a la Tierra, esto podría tomar años. Incluso el organismo humano empieza a funcionar de forma distinta en las alturas. Veteranos astronautas han comentado que pueden hacerse temporalmente más altos, perder algo de masa muscular y sentir vértigo al cambiar las condiciones de gravedad.

Siendo así, es natural que surjan dudas sobre acciones biológicas comunes que realizamos en la Tierra. Una que llama la atención ahora es la incógnita sobre si los astronautas pueden eructar.

Un día el usuario de Twitter Greg Switzer se dirigió al astronauta canadiense Chris Hadfield para que confirmara si esto era posible o no. Sorprendentemente Hadfield respondió que no era posible, al menos como ocurre en nuestro planeta.

You can't burp in space because the air, food and liquids in your stomach are all floating together like chunky bubbles. If you burp, you throw up into your mouth. So guess where the trapped air goes? https://t.co/4ZPMY9ixVA

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) November 2, 2018