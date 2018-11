Uno de los temas más controvertidos para muchos es el borrado de contenido en las apps de mensajería. Un archivo enviado de forma errónea, un mensaje que no tenía sentido o que directamente no venía a cuento… ese es el tipo de datos que muchos usuarios borran de sus redes sociales para que caigan en el olvido y no se vuelvan en su contra en el futuro. unos dicen que no quieren esta función, otros que sí, pero seas del grupo que seas debes saber que Facebook te da 10 minutos para borrar un mensaje de Messenger.

Tienes tiempo para eliminar un mensaje de Messenger

Parece que Facebook ha aprendido algo de lo ocurrido en WhatsApp con el excesivo tiempo para borrar un mensaje. Hasta una hora tienes para que un mensaje aparezca como eliminado y no aparezca más en la sala ni quede constancia de él. Lo mismo pasa con las imágenes, videos o documentos enviados que también desaparecen.

INTERESTING… Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc — Matt Navarra (@MattNavarra) November 7, 2018

Ahora, esta función estará disponible en la red social de Mark Zuckerberg. Y es que Facebook Messenger te dejará 10 minutos para eliminar un mensaje enviado a un contacto. El funcionamiento será el mismo que WhatsApp, pero tendrás 50 minutos menos si quieres que este contenido desaparezca de la sala.

