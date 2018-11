Facebook se cae a nivel mundial

El dia de ayer martes 20 noviembre desde la una del mediodía no fue posible acceder a Facebook desde diversos lugares del mundo desde la aplicación para teléfonos móviles. Por otra parte, en la web especializada Down Detector se reportan más de 3,000 casos de fallos diseminados por todo el mundo.

A diferencia de otras ocasiones el fallo esta vez se reporta a nivel global, resulta curioso que en esta ocasión los fallos reportados abarcan una gran parte del mundo. Por lo que el problema que ha originado la caída ha impactado en todos los continentes y no parcializado como en otras ocasiones.

Según downdetector.com los inconvenientes con Facebook Messenger persisten desde la noche del lunes 19 de noviembre. Aunque el problema no afecta a todos los usuarios de igual manera, estos aún no se resuelven.

“Messenger no está disponible en este momento”, es uno de los mensajes que aparecen cuando se quiere acceder al servicio de mensajería de Facebook.

“Sabemos que algunas personas tienen problemas para acceder a la familia de aplicaciones de Facebook. Estamos trabajando para resolver el problema lo antes posible”, señaló el gigante tecnológico.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) November 20, 2018