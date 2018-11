Facebook podría permitir bloquear ciertas palabras y frases del timeline

En una medida que podría ayudar a abordar el ciberacoso, Facebook podría permitir que los usuarios bloqueen determinadas palabras o frases para que no aparezcan en sus timeline. Según los informes, la función también te permitiría bloquear la aparición de ciertos emojis

La noticia es cortesía de Jane Wong a través de Twitter. Un screengrab muestra la característica en desarrollo y cómo funciona. Según Wong: “Facebook está trabajando para que los usuarios puedan prohibir que las palabras/frases/emojis aparezcan en su línea de tiempo personal.”

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines

Tip @Techmeme pic.twitter.com/9WpfDXEEu7

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 27, 2018