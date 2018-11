Estos cambios de WhatsApp puede que no te gusten mucho

La privacidad de los usuarios de WhatsApp podría dejar de existir con la nueva actualización que incluye vista previa de videomensajes aunque el smartphone esté bloqueado.

De acuerdo con el sitio WABetaInfo, el servicio de mensajería trata de simplificar sus funciones y en búsqueda de practicidad incluirán notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas. Dependiendo del video recibido será el nivel de preocupación para los usuarios, pues aunque muchos podrían percibirlo como algo positivo, otros podrían verlo como una mala noticia por que reduce la privacidad.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed!

It will be available soon for App Store users.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 20, 2018