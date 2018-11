El primer smartphone flexible o plegable del mundo (VIDEO)

La empresa china Royole presentó ayer miércoles en China un celular llamado FlexPai, de acuerdo con un reporte de la publicación china ITHome que reprodujeron varios medios estadounidenses.

El Royole FlexPai es muy parecido a lo que imaginaríamos y se parece, de cierta manera, al celular flexible que presentó Lenovo junto a una tableta flexible, aunque esos dispositivos fueron prototipos. Esto significa que doblado es un celular grande y medio grueso, pero estirado es una tableta. Inclusive, la empresa china lo presentó como un teléfono que podría parecerse más a una tableta plegable.

El grosor del FlexPai es de 7.6mm estirado, y doblado se incrementa a más del doble debido a que en la mitad, donde está la bisagra, queda un espacio de por medio, cuenta con una pantalla flexible de 7.8 pulgadas de alta definición

Aún así, este celular flexible tiene doble cámara trasera, una de 16 megapixeles y una de 20 megapixeles. Además, tiene el procesador Snapdragon 8150 (conocido también como Snapdragon 855), 6GB de RAM con 128GB de almacenamiento u 8GB de RAM con 512GB de almacenamiento y su batería se puede cargar de 0 a 100 en menos de una hora, según la publicación y el filtrador de tecnología @Iceuniverse.

Lo interesante es que ejecuta Android Pie y tiene un procesador más potente que el que integran celulares como el Galaxy Note 9, el OnePlus 6T, el Pixel 3 XL y el LG V40, el cual es el Snapdragon 845.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018