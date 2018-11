De esta forma Samsung adelanta que lanzará su teléfono plegable

Con motivo de la llegada de su primer teléfono con pantalla plegable, Samsung modificó su logotipo para comenzar con la campaña publicitaria sobre su próximo lanzamiento, que podría ser revelado hoy miercoles 7 de noviembre durante la Conferencia de Desarrolladores, en San Francisco, California.

Esta modificación de su insignia fue hecha en las cuentas de Twitter y Facebook de la compañía surcoreana, que además lanzó un vídeo, el cual ya supera las 58,000 reproducciones.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee

