¡Cuidado! Más de 560,000 usuarios afectados por descargar estos juegos

13 aplicaciones que se hacían pasar por juegos de simulación de conducción han logrado más de 560,000 instalaciones en dispositivos Android. Una vez instaladas y tras ejecutarse, ocultaban su icono de app, instalando un APK llamado Game Center en segundo plano, sin que el usuario tuviera constancia de ello.

Algunas de estas aplicaciones han llegado estar en tendencias de Google Play, y de por sí no funcionan como juegos, ya que la única función que poseen es la descrita anteriormente. Por razones como esta es que recomendamos siempre emplear el smartphone para un uso productivo, ya que en el ocio hay una gran debilidad debido a los acceso que se le otorgan a las falsas aplicaciones.

Don't install these apps from Google Play – it's malware.

Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 19, 2018