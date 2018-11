China aplica reconocimiento de personas por su forma de caminar

Las autoridades chinas han puesto en marcha una nueva tecnología impulsada por la empresa Watrix technology, que permite reconocer a las personas por su manera de caminar. Esta nueva herramienta de vigilancia permite identificar a un sujeto hasta 50 metros de distancia sin la necesidad de verificar su cara, de hecho el sistema permite el reconocimiento de las personas incluso si están de espaldas a la cámara.

Chinese gait recognition technology can detect you from 50 meters away without seeing your face pic.twitter.com/HAqZfYBaPb

— CCTV (@CCTV) October 10, 2017