Así puedes usar Instagram en modo incógnito

Como sabemos las aplicaciones de Facebook siempre muestran cuando estamos en linea, esto sucede no sólo en Messenger, sino también en WhatsApp y más recientemente en Instagram, pero no todo es malo. Sí existe una forma de navegar por Instagram de incógnito para que nadie vea ese comprometedor punto verde junto a tu nombre.

Estás tranquilamente en la app concentrado, mientras que tu estado es visible a todos mostrando que estas en linea, para evitar que esto suceda, puedes conectarte de modo incógnito haciendo los siguientes ajustes en la aplicación:

-Ve a la configuración de la app

-Encuentra Privacidad y Ajustes

-Entra a Estado de Actividad. Una vez aquí, sólo desactívalo

Y así de sencillo es. No tiene truco y no hay gran magia, y aún así, aún hay muchos usuarios que no sabían de esto. Siempre hacemos la recomendación que no debemos divulgar nuestra información personal ya que esto nos expone y reduce nuestra seguridad.

Fuente