Apple realizará reparaciones de pantalla gratuitas para el iPhone X

Durante algunos meses, Apple aceptó que algunos modelos de este smartphone han salido con problemas en el display, por lo que estará ofreciendo reparaciones gratuitas para los usuarios.

Si sientes que alguna parte de la pantalla de tu iPhone X no responde bien o definitivamente no sirve; o si la pantalla reacciona como si la hubieras tocado aunque no lo hayas hecho, entonces podrías ser elegible para este programa de reparación. Eso sí, la compañía fue muy clara en mencionar que ese modelo específico es el único en entrar a este programa.

¿Cómo reparar mi iPhone X?

Si eres uno de los afectados de este problema de display, debes acercarte a algun Apple Store o un proveedor autorizado

El equipo de reparación analizará tu iPhone antes de repararlo, para asegurar que, en efecto, el problema de tu smartphone esté relacionado con la pantalla. Además, si hay algún problema alterno como la pantalla (como, por ejemplo, que esté estrellada), ese servicio se cobrará aparte.

No olvides que antes de mandar a reparar tu iPhone X, deberás realizar una copia de seguridad de tus archivos a través de iTunes, dado que el proceso de reparación podría reinicializar tu equipo. Además, Apple añadió que si ya tuviste que realizar un cambio de display y se te cobró por ello, puedes hacer clic aquí para pedir un reembolso de tu dinero.

