YouTube se cae a nivel mundial

Una falla en el acceso a YouTube dio paso a una catarata de reacciones en las redes sociales. Desde críticas furiosas a los chistes, miles de usuarios se hicieron eco de una situación inusual: la caída de la popular plataforma. La falla fue detectada anoche martes 16 octubre pasadas las 10:30 de la noche hora local. En principio, numerosos usuarios atribuyeron el desperfecto a fallas en los proveedores de Internet, pero algunos minutos mas tarde la plataforma reconoció los inconvenientes y aseguró que se encuentra trabajando para resolver la falla, luego al pasar unos minutos ya estaba todo normalizado.

“Gracias por sus reportajes sobre YouTube, YouTube TV y YouTube temas de acceso a la música. Estamos trabajando en resolver esto y le haremos saber una vez arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y los mantendremos actualizados”, precisó a través de un comunicado en Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018